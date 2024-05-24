«Злиться – нормально»: Подавление эмоций у детей приводит к агрессии и недоверию

Ребенку нужно объяснить, что злиться – это нормально, но выражать это нужно корректно, заявил психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

«Очень часто ко мне на терапию приходят люди, которые не могут выражать эмоции. Обычно мальчикам не разрешают плакать, жаловаться на большое количество кружков и так далее. В таком случае у человека копится агрессия, которая нарастает с годами, также у него формируется недоверие к взрослым. И очень сложно в таком случае найти подход родителям. Тогда лучше стоит отправить ребенка к психологу, который расскажет ему, что злиться – это нормально, но выносить жестокость в мир не нужно. Нужно найти хобби для ребенка, которые будут интересны именно ему», - рассказал он.

Российские дети сегодня гораздо меньше подвержены вирусу насилия, чем в советское время, но кинематограф «зарабатывает» на этой теме и пропагандирует неправильные ценности, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

