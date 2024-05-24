«Становятся садистами»: Психолог назвал последствия гиперопеки детей

Гиперопека может приводить к тому, что дети «сбиваются в стаи» и творят ужасные вещи, заявил психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

«Зачастую дети либо слишком сильно опекаются родителями, либо рамок нет вообще – вседозволенность. Такие дети очень часто сбиваются в группировки и творят ужасное. Первые делают это из-за протеста, а другие будут манипуляторами и подстрекателями. Они выбирают обычно объект травли, записывают это все на видео и так далее. Это им приносит удовольствие. Тогда речь уже идет о психическом отклонении, когда появляются садистические наклонности. Таким детям обязательно необходим учет и занятия с психотерапевтами», - предупредил он.

Уголовному наказанию ребенок подвергнут быть не может до 14 лет, а в 14 лет его помещают в закрытое учреждение в воспитательных целях, заявила ранее член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая в пресс-центре НСН.

