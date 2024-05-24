«Хайпа ради»: Милонов обвинил кинематограф в пропаганде детской преступности
Виталий Милонов заявил НСН, что российские дети сегодня гораздо меньше подвержены вирусу насилия, чем в советское время, но на них влияют фильмы и сериалы.
Российские дети сегодня гораздо меньше подвержены вирусу насилия, чем в советское время, но кинематограф «зарабатывает» на этой теме и пропагандирует неправильные ценности, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
«Я уверен, что ситуация с детской преступностью улучшается, если мы говорим про коренных россиян. Но периодически мы встречаем вредительские проявления, например, сериал про гопников в Татарстане. Периодически хайпа ради режиссеры пытаются заработать деньги, используя эту тему. Они таким образом пропагандируют эти преступные группировки, а подростки это все впитывают. Подростки готовы быть похожи на актеров. В целом я считаю, что подростки в нашей стране правильные. Если мы уберем влияние кинематографистов, российские дети сегодня гораздо меньше подвержены вирусу насилия, чем советские дети», - рассказал он.
Следственный комитет обеспокоен ростом детской преступности. По сообщениям СМИ, в прошлом году число тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось и превысило 9 тысяч. Но на деле число "детских" преступлений было больше. В эту цифру не вошли случаи, когда ребенка, преступившего закон, нельзя наказать, так как он не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.
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