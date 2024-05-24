Психолог Вронский: Проблемы «переходного возраста» у детей не исчезают при взрослении
Александр Вронский заявил НСН, что особую роль в жизни девочек и мальчиков играют отцы, которые зачастую отстраненные.
Родители должны решать проблемы ребенка, не оправдывая сложности поведения «переходным возрастом», заявил психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.
«Очень важно отслеживать все проблемы именно в детстве. На подростков влияют три фактора: значимые взрослые родители, значимые учителя и значимые сверстники. Очень часто мы не осознаем, насколько важно, например, влияние учителей. Ориентиром могут и учителя. Очень важно включаться отцам, они формируют самооценку у девочек и создают ролевые модели для мальчиков. Очень часто родители все списывают на «переходный возраст», говорят, что все пройдет. Но не пройдет. Если у ребенка есть проблема, она рано или поздно выплеснется куда-то», - рассказал он.
Российские дети сегодня гораздо меньше подвержены вирусу насилия, чем в советское время, но кинематограф «зарабатывает» на этой теме и пропагандирует неправильные ценности, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.
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