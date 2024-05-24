Юрист призвала «финансово» наказывать родителей за преступления детей

Необходимо наказывать родителей финансово за преступления детей, тогда это позволит уменьшить их количество, заявила член коллегии адвокатов Москвы Мария Косицкая в пресс-центре НСН.

«Возраст уголовной ответственности за особо тяжкие преступления начинается с 14 лет, а в основном – с 16 лет. При этом возраст дееспособности – 18 лет. Я не считаю, что снижение возраста уголовной ответственности здесь поможет. При этом детям не может быть назначено наказание больше десяти лет лишения свободы. У нас есть и другие меры – привлечение родителей к административной и уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Ответственность за преступления детей до 18 лет, как правило, несут их родители. Наказывать рублем порой существеннее, чем моральное неодобрение общества или общественные работы», - рассказала она.

Ребенку нужно объяснить, что злиться – это нормально, но выражать это нужно корректно, заявил ранее психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

