Психолог Вронский рассказал, откуда у детей появляется жестокость

Причина проявления жестокости у ребенка всегда связана с пробелами в воспитании, заявил психолог, психотерапевт Александр Вронский в пресс-центре НСН.

«Жестокость – это личностная черта, основа которой лежит в воспитании. Все идет из семьи. У ребенка три потребности: безопасность, безусловное принятие и любовь. Если одна из них нарушается, все идет не так, как надо. Откуда берется жестокость? Бывают очень холодные родители, которые заняты карьерой. Своей агрессией ребенок может пытаться привлечь внимание родителей. Другой вариант – у него нет эмпатии, когда холодные родители. Он не понимает, что делает кому-то больно. Худший вариант, когда родители дерутся или ссорятся. Ребенок это поведение копирует, у него проявляется агрессия. Особенно опасный период – от пяти до девяти лет у мальчиков, когда ребенок копирует отца. Если отца нет или он отстранен, ребенок перенимает опыт сверстников, смотрит жестокие фильмы или мультики», - рассказал он.

Российские дети сегодня гораздо меньше подвержены вирусу насилия, чем в советское время, но кинематограф «зарабатывает» на этой теме и пропагандирует неправильные ценности, заявил ранее заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

