19.09.2024 в 13:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция новой рок-певицы и актрисы МАЙВЛ с презентацией сингла и клипа «Ничего не будет после», созданного с помощью искусственного интеллекта и нейросетей.

19 сентября 2024 на всех платформах и на «Нашем радио» стартует яркий сингл и клип «Ничего не будет после», созданный с помощью искусственного интеллекта и нейросетей, автора-исполнителя и актрисы МАЙВЛ.

МАЙВЛ всего 16. Она уже ярко о себе заявила, сыграв главную роль в ожидаемой премьере осени - молодежном музыкальном сериале «Музыка времени». Саундтреком к сериалу станет дебютный альбом артистки. В прошлом году МАЙВЛ приняла участие в концерте «Нашествие. Молодые ветра» на «Тавриде. Арт». В этом году уже собрала там два больших концерта, и сейчас трек «Ничего не будет после» стартует еще и на «НАШЕм радио».

В ходе пресс-конференции участники презентуют сингл и клип «Ничего не будет после» артиста «МАЙВЛ», а также расскажут о выходе сериала «Музыка времени».

Участники пресс-конференции:

автор-исполнитель, актриса МАЙВЛ

режиссер клипа Егор Воронин

сопродюсер Елена Кипер

музыкальный продюсер клипа и сериала «Музыка времени» Денис Майданов

мэтр отечественной рок-музыки и актер-наставник в сериале «Музыка времени» Александр Ф. Скляр

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 13:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 (903) 5945437

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

