«Мы воюем!»: Певица МАЙВЛ заявила о конфликтах с Майдановым из-за его советов
Певица МАЙВЛ заявила НСН о том, что является самодостаточным автором, из-за чего у нее с отцом, порой, происходят творческие конфликты.
Рок-певица и актриса МАЙВЛ рассказала в пресс-центре НСН о спорах со своим отцом из-за его советов, которые касаются ее творчества.
«Я хочу быть самодостаточным автором. Папа иногда предлагает поменять какой-то текст в моей песне, когда ему кажется, что здесь его слово будет лучше выражать мысль моей песни. Но это же моя душа! Моя песня! Моё творчество! Я так чувствую, ребята. Мы воюем немного из-за его советов», - призналась собеседница НСН.
В свою очередь Заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец и отец МАЙВЛ Денис Майданов рассказал НСН, что учился не мешать своей дочери творить.
«Мы воюем из-за моих советов, действительно. Мне, как мастеру, хотелось что-то поправить. Я сейчас уже научился ей не мешать. В своей жизни я не стеснялся обращаться к мастерам, они экономили мне годы жизни на пути к успеху или какой-то цели. А с дочерью - за каждый совет битва... Сколько раз я уже уходил, говоря в сердцах: «Бери гитару и иди на улицу». Она брала и шла», - признался артист.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.
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