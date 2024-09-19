«Мы воюем!»: Певица МАЙВЛ заявила о конфликтах с Майдановым из-за его советов

В свою очередь Заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец и отец МАЙВЛ Денис Майданов рассказал НСН, что учился не мешать своей дочери творить.

«Мы воюем из-за моих советов, действительно. Мне, как мастеру, хотелось что-то поправить. Я сейчас уже научился ей не мешать. В своей жизни я не стеснялся обращаться к мастерам, они экономили мне годы жизни на пути к успеху или какой-то цели. А с дочерью - за каждый совет битва... Сколько раз я уже уходил, говоря в сердцах: «Бери гитару и иди на улицу». Она брала и шла», - признался артист.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.

