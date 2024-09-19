«Внутренняя боль»: Продюсер Кипер раскрыла секрет успеха молодого артиста

В молодом артистке должен быть внутренний стержень, сказала НСН Елена Кипер.

У артиста должна быть внутренняя боль, которую хочется высказать, в таком случае творчество будет кого-то мотивировать и вдохновлять, заявила в пресс-центре НСН музыкальный и кинопродюсер, сценарист и режиссер, телеведущая Елена Кипер.

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«Я смотрю не на молодых артистов, а на тех, кто хочет стать артистом. Певица МАЙВЛ - человек с собственными мыслями и высказыванием, а это самое главное. В ней мощный стержень. В молодом артисте должен быть этот стержень, в нем должна быть внутренняя боль, которую этот человек хочет высказывать. В таком случае эти песни нужны, это творчество нужно, оно будет кого-то вдохновлять, мотивировать. Я, как продюсер, понимаю, за что артиста может полюбить зритель. Весь материал МАЙВЛ, который скоро выйдет, очень трепетный и честный. МАЙВЛ - очень взрослый и осознанный человек, способный рассказать и передать то, что она хочет», - сказала собеседница НСН.

Ранее МАЙВЛ показала в пресс-центре НСН клип на свою новую песню «Ничего не будет после».

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ФОТО: НСН
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