«Внутренняя боль»: Продюсер Кипер раскрыла секрет успеха молодого артиста
19 сентября 202414:10
Александра Веснина
В молодом артистке должен быть внутренний стержень, сказала НСН Елена Кипер.
У артиста должна быть внутренняя боль, которую хочется высказать, в таком случае творчество будет кого-то мотивировать и вдохновлять, заявила в пресс-центре НСН музыкальный и кинопродюсер, сценарист и режиссер, телеведущая Елена Кипер.
«Я смотрю не на молодых артистов, а на тех, кто хочет стать артистом. Певица МАЙВЛ - человек с собственными мыслями и высказыванием, а это самое главное. В ней мощный стержень. В молодом артисте должен быть этот стержень, в нем должна быть внутренняя боль, которую этот человек хочет высказывать. В таком случае эти песни нужны, это творчество нужно, оно будет кого-то вдохновлять, мотивировать. Я, как продюсер, понимаю, за что артиста может полюбить зритель. Весь материал МАЙВЛ, который скоро выйдет, очень трепетный и честный. МАЙВЛ - очень взрослый и осознанный человек, способный рассказать и передать то, что она хочет», - сказала собеседница НСН.
Ранее МАЙВЛ показала в пресс-центре НСН клип на свою новую песню «Ничего не будет после».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МХТ опровергли информацию о госпитализации Константина Хабенского
- СМИ: Телефон Москвича взорвался во время атаки в Ливане
- Харламов объявил о закрытии «старого» Comedy Club и открытии «нового»
- Европарламент принял резолюцию с призывом разрешить Украине удары вглубь России
- ФТС обнаружила лабораторию по производству метадона в Московской области
- Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении
- Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
- СКР озвучил версии крушения вертолета в Приамурье
- Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
- Германия направит около €400 млн на военную помощь Украине
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru