«Узнаю в них себя»: Александр Ф. Скляр рассказал о работе с молодыми группами
19 сентября 202413:54
Александра Веснина
Александр Ф. Скляр рассказал НСН о работе с молодой командой на съемочной площадке сериала «Музыка времени».
Музыкант и актер-наставник в сериале «Музыка времени» Александр Ф. Скляр в пресс-центре НСН рассказал о своих впечатлениях от работы с молодой исполнительницей Майвл.
«Работать с молодым коллективом было очень интересно. Это совершенно новые люди. Я сейчас не так уж и часто встречаюсь с молодыми коллективами. Мне, конечно, было просто интересно посмотреть на то, как они работают, как они дышат, что они видят в творчестве, как у них все получается. Очень много моментов было во время съемок, когда в молодых людях я узнавал себя много лет назад. Да, все стало более технологичным, но сам процесс написания песни остался таким же. Если у тебя есть, что сказать, если ты уверен в важности и нужности твоих слов, то ничего не поменялось. Меня это радует», - сказал собеседник НСН.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении
- Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
- СКР озвучил версии крушения вертолета в Приамурье
- Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
- Германия направит около €400 млн на военную помощь Украине
- Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать осенью
- СМИ: Правоохранители задержали Владислава Бакальчука
- СМИ: Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца года
- Верховная рада изменила украинские названия 327 населенных пунктов
- «Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru