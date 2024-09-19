«Узнаю в них себя»: Александр Ф. Скляр рассказал о работе с молодыми группами

Александр Ф. Скляр рассказал НСН о работе с молодой командой на съемочной площадке сериала «Музыка времени».

Музыкант и актер-наставник в сериале «Музыка времени» Александр Ф. Скляр в пресс-центре НСН рассказал о своих впечатлениях от работы с молодой исполнительницей Майвл.

Певица Майвл рассказала, что в первый альбом вошло 13 песен
«Работать с молодым коллективом было очень интересно. Это совершенно новые люди. Я сейчас не так уж и часто встречаюсь с молодыми коллективами. Мне, конечно, было просто интересно посмотреть на то, как они работают, как они дышат, что они видят в творчестве, как у них все получается. Очень много моментов было во время съемок, когда в молодых людях я узнавал себя много лет назад. Да, все стало более технологичным, но сам процесс написания песни остался таким же. Если у тебя есть, что сказать, если ты уверен в важности и нужности твоих слов, то ничего не поменялось. Меня это радует», - сказал собеседник НСН.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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