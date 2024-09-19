Почему клипмейкер певицы МАЙВЛ выбрал нейросети для нового клипа
19 сентября 202415:18
Александра Веснина
Искусственный интеллект является лишь инструментом для творцов, помогая дорисовывать определенные моменты в процессе работы, рассказал НСН режиссер клипов Егор Воронин.
Искусственный интеллект является лишь инструментом для творцов, он не заменяет автора, рассказал в пресс-центре НСН режиссер клипа певицы МАЙВЛ, который был сделан с помощью ИИ, Егор Воронин.
«Когда я впервые услышал трек, мне тут же стало все понятно. Хотя, я не ожидал, что это написала юная девочка! Меня эмоционально это пробрало. В момент все сложилось. Этот клип - манифест, предупреждение всем в красочной обложке. Мы работали над клипом два месяца. Искусственный интеллект - всего лишь инструмент для нас, творцов. Он ни в коей мере не заменяет автора. Это лишь технология, которая позволяет с минимальным количеством людей, не строя павильоны, ангары решать и дорисовывать определенные процессы», - сказал собеседник НСН.
Ранее МАЙВЛ представила в пресс-центре НСН клип на свою новую песню «Ничего не будет после» и клип на нее.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru