Певица Майвл рассказала, что в первый альбом вошло 13 песен
Певица МАЙВЛ показала в пресс-центре НСН клип на свою новую песню «Ничего не будет после».
В первый альбом рок-певицы и актрисы МАЙВЛ войдет 13 композиций. Об этом рассказала сама артистка в пресс-центре НСН.
«Я занималась музыкой с самого детства. В шесть лет я написала первую песню, потом больше не писала, а в 13 лет я начала активно писать песни. Сейчас мне 16, я написала очень много песен, 13 из которых вошли в мой первый альбом», - рассказала собеседница НСН.
МАЙВЛ представила клип на свою новую песню «Ничего не будет после», который создавался с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, первоначальный текст песни не переписывали, решили оставить «жесткий и искренний вариант».
«Идея трека «Ничего не будет после» пришла ко мне сама. Я сидела поздно вечером и дописывала другую песню. В те дни происходили очень серьезные события в мире. Я думала об этом. Сами собой мне в голову пришли два куплета песни. Было уже очень поздно, припев я написала так, как чувствовала, но думала его переделать на днях, чтобы он был не слишком жесткий, однако он так всем понравился, что решили оставить первоначальный вариант. Всем понравился как раз жесткий и искренний посыл. «Ничего не будет после» - одна из немногих песен, которую мы с командой не правили по тексту», - призналась артистка.
Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Адвокаты сооснователя Wildberries Бакальчука обвинили следствие в давлении
- Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО
- СКР озвучил версии крушения вертолета в Приамурье
- Путин присвоил звание заслуженной артистки телеведущей Оксане Федоровой
- Германия направит около €400 млн на военную помощь Украине
- Врач рассказала, уровень каких витаминов важно контролировать осенью
- СМИ: Правоохранители задержали Владислава Бакальчука
- СМИ: Выдача семейной ипотеки может остановиться до конца года
- Верховная рада изменила украинские названия 327 населенных пунктов
- «Чайф» анонсировал осенний концерт в Крыму
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru