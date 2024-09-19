Певица Майвл рассказала, что в первый альбом вошло 13 песен

МАЙВЛ представила клип на свою новую песню «Ничего не будет после», который создавался с помощью искусственного интеллекта. По ее словам, первоначальный текст песни не переписывали, решили оставить «жесткий и искренний вариант».

«Идея трека «Ничего не будет после» пришла ко мне сама. Я сидела поздно вечером и дописывала другую песню. В те дни происходили очень серьезные события в мире. Я думала об этом. Сами собой мне в голову пришли два куплета песни. Было уже очень поздно, припев я написала так, как чувствовала, но думала его переделать на днях, чтобы он был не слишком жесткий, однако он так всем понравился, что решили оставить первоначальный вариант. Всем понравился как раз жесткий и искренний посыл. «Ничего не будет после» - одна из немногих песен, которую мы с командой не правили по тексту», - призналась артистка.

Ранее основатель и вокалист группы «СЛОТ» Игорь (Кэш) Лобанов, а также новая солистка коллектива Дарья Равдина в пресс-центре НСН представили новую песню «С.М.Г.О.», а также клип на нее.

