Майданов анонсировал сериал про конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра»
В октябре выйдет сериал про музыкальный конкурс «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», сказал в эфире НСН Денис Майданов.
Сериал «Музыка времени» расскажет историю молодых музыкантов, которые решили принять участие в конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», рассказал в пресс-центре НСН заслуженный артист РФ, первый зампред комитета Госдумы по культуре, певец Денис Майданов.
«Сериал «Музыка времени» - молодежный музыкальный проект. Сюжет очень простой и понятный, но в то же время очень рабочий: музыканты из разных стран соединились между собой в онлайн-группу. В какой-то момент они узнают о конкурсе «НАШЕСТВИЕ: Молодые Ветра», который проходит в Москве. Победа в этом конкурсе - ротация в эфире «НАШЕго Радио», концертный тур, клипы и так далее. Для юных музыкантов это шанс победить и вырваться из ситуации, в которой они находятся. Поскольку они живут в историческом моменте, они всю дорогу, все 12 серий сериала идут к своей победе. Очень ожидаемая премьера выйдет в октябре», - сказал собеседник НСН.
Ранее генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн, являющийся также продюсером фильма «Руки Вверх!», рассказал НСН, что фильм о группе Сергея Жукова может стать событием, сравнимым с его аншлагами.
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