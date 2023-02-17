LASCALA презентуют «EL DORADO»

20.02.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция группы LASCALA с презентацией нового альбома «EL DORADO»

Известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом - “Рядом”, на который также вышел клип.

В ходе пресс-конференции участники группы презентуют свой новый альбом, расскажут, как проходит празднование 10-летнего юбилея, о предстоящих концертах, а также ответят на все интересующие журналистов вопросы.

Участники пресс-конференции:

Аня Грин – вокал, автор

– вокал, автор Петр Ездаков - гитара, аранжировки, клавишные, музыка, автор

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 12:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

Уважаемые коллеги! Обращаем ваше внимание, что условием аккредитации является обязательное указание пресс-центра ИА «НСН» в ваших материалах по итогам пресс-конференции, как организатора пресс-конференции. При использовании видеотрансляции обязательна ссылка на пресс-центр ИА «НСН».



