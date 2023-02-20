«Крестов и оскорблений нет!»: Вокалистка группы LASCALA о съемках нового клипа

Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН рассказала, что новый клип группы на песню «Рядом» не должен оскорбить чувства верующих, несмотря на антураж съемок.

«Крестов нет, мы убрали все декорации, которые могут оскорбить. И я уже читала комментарии из серии «Не боитесь ли, что это кого-то оскорбит?». Прошло двое суток с момента премьеры, и пока никого не оскорбили, что странно. Обычно любое моё появление в клипе оскорбляет матерей, их мужей, бабушек, их детей… Постоянно кто-то докапывается: слишком кожаные штаны, слишком глубокий вырез, слишком пухлые губы, слишком ярко накрашена, слишком вызывающее поведение для матери», - поделилась она.

Детали процесса раскрыл и гитарист группы LASCALA Петр Ездаков. В пресс-центре НСН он отметил, что клип не снимался в настоящем храме.