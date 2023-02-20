«Крестов и оскорблений нет!»: Вокалистка группы LASCALA о съемках нового клипа
Аня Грин и Петр Ездаков рассказали, что съемки проходили в фотостудии, а не в настоящем храме.
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН рассказала, что новый клип группы на песню «Рядом» не должен оскорбить чувства верующих, несмотря на антураж съемок.
«Крестов нет, мы убрали все декорации, которые могут оскорбить. И я уже читала комментарии из серии «Не боитесь ли, что это кого-то оскорбит?». Прошло двое суток с момента премьеры, и пока никого не оскорбили, что странно. Обычно любое моё появление в клипе оскорбляет матерей, их мужей, бабушек, их детей… Постоянно кто-то докапывается: слишком кожаные штаны, слишком глубокий вырез, слишком пухлые губы, слишком ярко накрашена, слишком вызывающее поведение для матери», - поделилась она.
Детали процесса раскрыл и гитарист группы LASCALA Петр Ездаков. В пресс-центре НСН он отметил, что клип не снимался в настоящем храме.
«Это был не настоящий храм, это декорации в фотостудии. Никаких религиозных атрибутов там не присутствует. Крест там не православный и не католический. В клипе присутствует элемент сакральности. Это, в первую очередь, внутренние переживания. То, что внутри – наши переживания, так что там не религиозная атрибутика, а намек на сакральность», - добавил он.
Накануне известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом – «Рядом».
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