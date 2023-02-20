«Не умею, как Элджей»: Вокалистка группы LASCALA о песнях на иностранных языках

Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН призналась, что не решается петь на испанском и даже английском языках из-за акцента.

«Мы ничего не делаем для того, чтобы люди нас слушали за рубежом, хотя Петя просит меня записать пару песен на испанском… Записывать песни на испанском языке не имеет никакого смысла, если с тобой не работает поэт. Испанский язык поэтичен, и наши тексты поэтичны… Я не умею, как Элджей, из двух гласных делать хиты, я так уже не смогу…Без сарказма говорю, мне нравится творчество Элджея!», - отметила она.

При этом такой вариант все-таки рассматривается группой, но для этого нужно найти поэта, который поможет правильно «звучать» на испанском языке, добавила она.