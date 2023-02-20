«Не умею, как Элджей»: Вокалистка группы LASCALA о песнях на иностранных языках

Аня Грин призналась, что боится петь на испанском и английском языках из-за своего акцента, а делать хиты «из двух гласных» она не хочет. 

Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН призналась, что не решается петь на испанском и даже английском языках из-за акцента.

«Мы ничего не делаем для того, чтобы люди нас слушали за рубежом, хотя Петя просит меня записать пару песен на испанском… Записывать песни на испанском языке не имеет никакого смысла, если с тобой не работает поэт. Испанский язык поэтичен, и наши тексты поэтичны… Я не умею, как Элджей, из двух гласных делать хиты, я так уже не смогу…Без сарказма говорю, мне нравится творчество Элджея!», - отметила она.

При этом такой вариант все-таки рассматривается группой, но для этого нужно найти поэта, который поможет правильно «звучать» на испанском языке, добавила она.

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«Испанский язык – второй по популярности язык в мире. Но я не хочу звучать с акцентом, как Антонио Бандерас звучит на английском языке. И не хочу, чтобы мой акцент вызывал у людей смех, потому что мои песни совсем не про шутку. Любая моя попытка перевести текст на испанский язык приводила к тому, что он звучал искусственно. Мне не хватает знания языка, чтобы писать на нём так, как это делают носители… И пока я жду того самого поэта, который скажет: давай запишем, и я вот нашёл лейбл, который поможет распространить вашу музыку. Я стесняюсь своего акцента и на испанском, и на английском, хотя я и преподавала оба этих языка», - поделилась исполнительница.

Ранее Аня Грин в пресс-центре НСН сообщила, что некоторые старые песни группа сыграет в последний раз в рамках тура, посвященного 10-летию группы.

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Фото: пресс-служба Группы LASCALA
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