«Не вписываются»: Группа LASCALA призналась, что не сразу нашла свое «звучание»
Гитарист коллектива Петр Ездаков отметил, что на этом фоне некоторые старые композиции больше не отражают группу.
Гитарист группы LASCALA Петр Ездаков в пресс-центре НСН сообщил, что у группы не сразу сформировалось понимание того, как она должна звучать, поэтому первые два альбома больше не вписываются в это звучание.
«На первых двух альбомах не было сформированного понятия, как должна звучать Lascala. Её основал Максим Галстьян, человек легендарный для альтернативно и поп-тусовки, один из основателей направления альтернативной музыки в России… У него было своё видение того, какой должна быть группа Lascala. Но, к сожалению, после первого альбома он начал немного перегорать в плане творчества и отдал бразды правления нам с Аней. И мы начали формулировать уже то, что хотим сказать уже мы, не оглядываясь на его вкус. Так что первые 5 лет – что-то сделанное под надзором Максима, а вторые пять лет – уже наше собственное понимание того, как мы хотели бы звучать. Так что первые два альбома не сильно вписываются и многие песни из них перестанут входить в сет-лист после десятилетия», - рассказал он.
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин пообещала, что никто удалять эти песни с платформ и сборников не будет, а для новой аудитории их перезаписали.
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