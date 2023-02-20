«Пожалуйста, пригласите!»: Вокалистка группы LASCALA обратилась к Илье Лагутенко
Аня Грин призналась, что мечтает записать кавер на одну из песен группы «Мумий тролль».
Группа LASCALA в пресс-центре НСН рассказала о планах по записям кавер-версий. Так, гитарист Петр Ездаков допустил кавер на группу «Мумий тролль» в будущем.
«Пока никаких чётких планов по кавер-версиям у нас нет. Но, думаю, в какой-то момент мы сделаем кавер на группу «Мумий тролль», - сказал он.
А вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН призналась, что это ее любимая группа, поэтому она решила напрямую обратиться к Илье Лагутенко.
«Это моя любимая группа! Я на каждой пресс-конференции пою дифирамбы Илье Лагутенко, это мой самый любимый исполнитель. До 2005 года я следила за каждым релизом и знала все песни наизусть. Дорогой Илья Игоревич Лагутенко! Когда у вас будет трибьют на ваше творчество, или, допустим, на мой любимый альбом «Морская», пожалуйста, пригласите группу Lascala. У меня есть миллион прочтений ваших песен!», - сказала она.
Известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом – «Рядом».
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