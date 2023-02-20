Группа Lascala представила клип на новую песню «Рядом»
Вокалистка группы Аня Грин в пресс-центре НСН отметила, что это единственная новая песня в недавно вышедшем альбоме.
Группа Lascala представила новый клип на песню «Рядом» с нового альбома EL DORADO. Вокалистка группы Аня Грин в пресс-центре НСН рассказала, что это клип на единственную новую песню с новой пластинки – сборника перезаписанных лучших песен коллектива.
клип на песню «Рядом»
Накануне известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом – «Рядом».
За 10 лет творческой деятельности музыканты выпустили пять полноформатных альбомов. Юбилей коллектив отпразднует масштабным туром по России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- Молдавия проведет военные учения 21-23 февраля
- Лукашенко поручил создать народные ополчения при сельсоветах
- Эрдоган заявил о готовности рассмотреть вступление Финляндии в НАТО
- Тяжелобольного Сванидзе доставили в клинику Израиля
- В МИД Китая призвали США прекратить распространение дезинформации о военной помощи России
- Омбудсмен Титов: Бизнес ждет объявления Путиным курса на свободу предпринимательства
- Блинкен признал, что поставка Турции новых F-16 отвечает интересам США
- ЕС пригрозил санкциями Китаю в случае оказания военной помощи России
- Зам Набиуллиной по реформам покинет Центробанк
- Блинкен: Швеция и Финляндия вскоре вступят в НАТО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru