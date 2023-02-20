Группа Lascala представила клип на новую песню «Рядом»

Вокалистка группы Аня Грин в пресс-центре НСН отметила, что это единственная новая песня в недавно вышедшем альбоме. 

Группа Lascala представила новый клип на песню «Рядом» с нового альбома EL DORADO. Вокалистка группы Аня Грин в пресс-центре НСН рассказала, что это клип на единственную новую песню с новой пластинки – сборника перезаписанных лучших песен коллектива.

клип на песню «Рядом»

Накануне известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом – «Рядом».

За 10 лет творческой деятельности музыканты выпустили пять полноформатных альбомов. Юбилей коллектив отпразднует масштабным туром по России.

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ФОТО: Пресс-служба артиста
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