«Нужно слушать дома»: Группа LASCALA сыграет старые песни в последний раз
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин объяснила, что не все песни были созданы для концертов, но в рамках юбилейного тура поклонники услышат все популярные композиции.
Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН сообщила, что некоторые старые песни группа сыграет в последний раз в рамках тура, посвященного 10-летию группы.
«В Москве и Питере мы уже отпраздновали 10-летие группы концертами… Но это только начало. Я посмотрела расписание тура – и у нас еще концертов 12. До лета мы продолжаем праздновать в разных городах. Несмотря на то, что в апреле мы играем в Москве и Питере мы играем совершенно другую программу – суперпозитивную и праздничную – после них мы едем в другие города, где отыграем программу к десятилетию группы… Это наш долг – отыграть первые и старые песни в рамках программы «10 лет», которые мы, вероятно, больше никогда играть не будем. Песни, которые писались на первых два альбома, не были рассчитаны на музыкальность и танцевальность : их можно слушать дома, но они не концертные. И как бы мы не пытались переделать аранжировки, не всё можно сыграть на концертах», - рассказала она.
Известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом – «Рядом».
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