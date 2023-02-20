Группа LASCALA представит новый макси-сингл весной

Вокалистка группы LASCALA Аня Грин в пресс-центре НСН анонсировала новый макси-сингл коллектива.

«У нас в конце марта-начале апреля должен выйти макси-сингл. Мы пока не знаем, как он будет называться, но все песни очень летние. Может быть, потому что мы посмотрели и вдохновились сериалом «Белый лотос». Песни летние. Поэтому на концерте в Москве в апреле и в Питере программа будет отличаться, будет более танцевальная. Сама не знаю, как песни будут называться. Мне очень тяжело назвать песню, мне проще написать альбом», - рассказала она.

Известные латин-рокеры LASCALA выпустили альбом EL DORADO, приуроченный к 10-летию коллектива. Это полноформатный сборник лучших песен группы в обновленном звучании, приправленный яркими фитами (Anacondaz, Мураками, Заточка) и абсолютно новым хитом – «Рядом».

