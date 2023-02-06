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Lada и Китайцы. Как меняется авторынок в России?

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Начало конференции

12:00

8 февраля 2023

Адрес проведения

Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

аккредитация журналистов

8 903 594 54 37

8.02.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Lada и Китайцы. Как меняется авторынок в России?»

По сообщениям СМИ, в январе этого года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 63,1%. За минувший месяц в стране было продано 32,5 тыс. автомобилей, что на 55,5 тысяч штук меньше, чем в январе 2022 года. По заявлению экспертов, около 80% всего российского рынка в январе сформировали российские и китайские бренды. Падение европейских, американских, корейских и японских производителей превышает 70%.

  • Почему сокращается рынок новых автомобилей?
  • Есть ли вероятность возвращения обратно в Россию европейских автопроизводителей?
  • Какие марки авто на рынке наиболее доступны?
  • Какие авто новинки ожидают Россию в ближайшее время?
  • Какова ситуация на вторичном авто рынке?

Участники пресс-конференции:

  • Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;
  • Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8


ФОТО: Официальный сайт LADA
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