8.02.2023 в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Lada и Китайцы. Как меняется авторынок в России?»

По сообщениям СМИ, в январе этого года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 63,1%. За минувший месяц в стране было продано 32,5 тыс. автомобилей, что на 55,5 тысяч штук меньше, чем в январе 2022 года. По заявлению экспертов, около 80% всего российского рынка в январе сформировали российские и китайские бренды. Падение европейских, американских, корейских и японских производителей превышает 70%.

Почему сокращается рынок новых автомобилей?

Есть ли вероятность возвращения обратно в Россию европейских автопроизводителей?

Какие марки авто на рынке наиболее доступны?

Какие авто новинки ожидают Россию в ближайшее время?

Какова ситуация на вторичном авто рынке?

Участники пресс-конференции:

Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко;

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



