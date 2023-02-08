Аналитик: Россияне переключились на автомобили с пробегом

В прошлом году на российском рынке фиксировался рекордный ввоз автомобилей с пробегом, заявил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.

«Еще один тренд – это существенно увеличившийся ввоз автомобилей с пробегом. Такого объема не было, никогда столько не ввозилось. К концу прошлого года вышли под 40 тысяч в месяц, большая доля пришлась на Японию – правый руль. Потребители поняли, что ждать нечего, Дальний Восток, Сибирь и до Урала ломанулись туда за машинами, потому что цена приемлемая, качество вполне, прослужит еще долго, переключились на автомобили с пробегом. Оттуда везутся и запчасти. За миллион можно купить достойную машину», - рассказал он.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН перечислил основные факторы, которые повлияли на существенный рост цен на автомобили, а также рассказал, почему «китайцы» сильно подняли цены.

