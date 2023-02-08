«Достигли пика»: Автосалоны ожидают стабилизацию цен на модели в 2023 году
Коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в пресс-центре НСН отметил, что отложенный спрос должен выстрелить, при этом рынок ждет новых игроков.
Цены на автомобили должны стабилизироваться в 2023 году, конкурентная среда и отложенный спрос будут балансировать друг друга, заявил коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в пресс-центре НСН.
«В текущем году не должны быть радикального роста цен, потому что они достигли своего некого пика. Но все будет зависеть от конкурентной среды, заходят новые бренды китайские, появляется Корея. С другой стороны, есть некий накопленный спрос, который должен начать выстреливать. Несмотря на сложную экономическую ситуацию, уровень депозитов населения достиг своего рекорда, деньги у населения есть. В 2023 году отложенный спрос должен начать выстреливать, одно должно схлопнуть другое. Я думаю, что цены должны остаться на текущем уровне», - отметил он.
В прошлом году на российском рынке фиксировался рекордный ввоз автомобилей с пробегом, заявил ранее директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.
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