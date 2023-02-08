«Запуски новых брендов»: Автосалоны заявили об увеличении спроса среди россиян
Коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин сказал в пресс-центре НСН, что в январе уровень продаж повторил декабрьские показатели.
Первый месяц 2023 года был неожиданно активным с точки зрения продажи автомобилей, заявил коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в пресс-центре НСН.
«У нас 2023 год начался неожиданно позитивно, обычно статистика показывает, что январь – это 60% от объемов декабря. У нас январь оказался на уровне декабря, был непривычно активным – как по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом, спрос был выше ожидаемого. Рубль начал слабеть, что подтолкнуло спрос, плюс появились автомобили от китайских производителей. Продажи были как в декабре. На этот год у нас амбициозные планы, ожидается много запусков китайских и российских брендов», - рассказал он.
Автомобильный рынок России в ближайшем будущем будет состоять из машин компании Lada и пока не очень известных китайских моделей, заявил ранее директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+7 615 / сут.
Умерли
395 тыс.+43 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+8 455 / сут.
- Пострадавшая ученица химкинской школы пришла в себя
- Зеленский прилетел в Лондон
- Пасечник: ВСУ специально наносят удары по больницам в ЛНР
- Концерты Дениса Мацуева в Италии отменили
- Роспотребнадзор: в России четыре недели подряд растет заболеваемость COVID-19
- Кадыров заявил о захвате укрепрайона в районе села Берестовое
- Экс-полковник ВС Британии признал правоту Путина о слабости Запада
- Сборную Бельгии возглавил экс-тренер «Спартака» Тедеско
- Пожар в порту Искендерун на юге Турции взяли под контроль
- В Киеве сообщили, что Пентагон доверяет Резникову, несмотря на скандалы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru