«Запуски новых брендов»: Автосалоны заявили об увеличении спроса среди россиян

Первый месяц 2023 года был неожиданно активным с точки зрения продажи автомобилей, заявил коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в пресс-центре НСН.

«У нас 2023 год начался неожиданно позитивно, обычно статистика показывает, что январь – это 60% от объемов декабря. У нас январь оказался на уровне декабря, был непривычно активным – как по новым автомобилям, так и по автомобилям с пробегом, спрос был выше ожидаемого. Рубль начал слабеть, что подтолкнуло спрос, плюс появились автомобили от китайских производителей. Продажи были как в декабре. На этот год у нас амбициозные планы, ожидается много запусков китайских и российских брендов», - рассказал он.

Автомобильный рынок России в ближайшем будущем будет состоять из машин компании Lada и пока не очень известных китайских моделей, заявил ранее директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.

