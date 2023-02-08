«Не хватает седанов»: Китайские компании заменят «корейцев» на рынке такси
Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко сказал в пресс-центре НСН, что отечественные бренды не смогут закрыть потребности корпоративных парков.
На российском автомобильном рынке не хватает седанов, китайские производители готовятся выпускать новые модели, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.
«Если говорить по типам автомобилей, не хватает седанов. У Chery большая линейка, что позволяет большую долю рынка получать, но не достает сейчас седанов, Geely сейчас, например, будут именно с этими моделями выходить на рынок. Эти модели должны закрывать корпоративные парки, там хорошо себя чувствовали всегда корейцы, отечественные бренды там не способны предоставить автомобили, которые могли транспортные задачи решить и ожидания клиентов оправдать. Должны появиться новые модели, спрос на них точно всегда будет», - отметил он.
Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН перечислил основные факторы, которые повлияли на существенный рост цен на автомобили, а также рассказал, почему «китайцы» сильно подняли цены.
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