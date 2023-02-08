«Не хватает седанов»: Китайские компании заменят «корейцев» на рынке такси

На российском автомобильном рынке не хватает седанов, китайские производители готовятся выпускать новые модели, заявил генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН.

«Если говорить по типам автомобилей, не хватает седанов. У Chery большая линейка, что позволяет большую долю рынка получать, но не достает сейчас седанов, Geely сейчас, например, будут именно с этими моделями выходить на рынок. Эти модели должны закрывать корпоративные парки, там хорошо себя чувствовали всегда корейцы, отечественные бренды там не способны предоставить автомобили, которые могли транспортные задачи решить и ожидания клиентов оправдать. Должны появиться новые модели, спрос на них точно всегда будет», - отметил он.

Ранее генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН перечислил основные факторы, которые повлияли на существенный рост цен на автомобили, а также рассказал, почему «китайцы» сильно подняли цены.

