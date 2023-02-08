«Премия за риск»: Китайским производителям автомобилей грозят вторичными санкциями
Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН отметил, что компании вынуждены поднимать цены на российском рынке.
Генеральный директор АВТОDOM Подписка Максим Шишко в пресс-центре НСН перечислил основные факторы, которые повлияли на существенный рост цен на автомобили, а также рассказал, почему «китайцы» сильно подняли цены.
«Есть ряд факторов, но никогда мы не замечали тренд снижения цен. Цены поднялись в начале марта-апреля из-за валютного риска, плюс логистическую составляющую нужно учитывать. Очень большая проблема – отсутствие морских каналов поставки. Автомобили достаточно крупногабаритный товар. Почему китайские бренды не снижают цены? В этих ценах есть премия за риск присутствия на российском рынке, потому что амбиции этих компаний распространяются гораздо дальше Росси, у них есть цель и Латинская Америка, и Северная Америка, и даже Европа. Давление на китайских производителей оказывается, есть риск вторичных санкций», - отметил он.
Первый месяц 2023 года был неожиданно активным с точки зрения продажи автомобилей, заявил коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в пресс-центре НСН.
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