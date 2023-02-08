«Модификации и цены»: Аналитик рынка сравнил российские и китайские автомобили

Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН сравнил российские и китайские бренды автомобилей, которые сейчас превалируют на рынке.

«Российские автомобили это фактически только Lada, на него приходится 40%, все китайские бренды, если их суммировать, тоже приближаются к этим 40%. Это два сопоставимых по штукам объема. Если посмотреть на структуру внутри, получается, что машины совершенно разные. Среди российских моделей превалирует Lada Granta, Vesta практически нет, остаются только самые простые модели в простых модификациях. Производство усложнилось», - отметил эксперт.

По его словам, китайские модели представлены гораздо более широкой линейкой, но и цены у них сильно подросли.