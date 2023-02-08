«Модификации и цены»: Аналитик рынка сравнил российские и китайские автомобили
Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН назвал главные отличия китайских моделей от машин Lada.
Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН сравнил российские и китайские бренды автомобилей, которые сейчас превалируют на рынке.
«Российские автомобили это фактически только Lada, на него приходится 40%, все китайские бренды, если их суммировать, тоже приближаются к этим 40%. Это два сопоставимых по штукам объема. Если посмотреть на структуру внутри, получается, что машины совершенно разные. Среди российских моделей превалирует Lada Granta, Vesta практически нет, остаются только самые простые модели в простых модификациях. Производство усложнилось», - отметил эксперт.
По его словам, китайские модели представлены гораздо более широкой линейкой, но и цены у них сильно подросли.
«А Китай исторически не пошел в нижний ценовой диапазон. Китай, зайдя на российский рынок с простыми машинами, смещался в сторону конкуренции с более дорогими брендами. Он позиционировал себя, скорее, ближе к корейцам, японцам. Сейчас мы получаем, что Китай – это достаточно дорогие автомобили, которые для потенциального покупателя становятся реальной альтернативой и всему остальному, они вошли в большей степени в сегмент кроссоверов, очень много вариантов. Единственный большой минус – это цены, которые сильно скакнули за последние два года. Сейчас на российском рынке просто вымыт ценовой диапазон от миллиона до полутора миллиона. Китай начинается от двух миллионов», - рассказал он.
Первый месяц 2023 года был неожиданно активным с точки зрения продажи автомобилей, заявил коммерческий директор сети автосалонов Fresh Auto Тимур Валиулин в пресс-центре НСН.
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