«Lada и неизвестный Китай»: В отрасли описали перспективы автомобильного рынка России
Директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков заявил в пресс-центре НСН, что россиянам придется учить новые названия китайских моделей.
Автомобильный рынок России в ближайшем будущем будет состоять из машин компании Lada и пока не очень известных китайских моделей, заявил директор аналитического агентства «АВТОСТАТ» Сергей Целиков в пресс-центре НСН.
«Раньше был автомобильный рынок России, а сейчас остались Lada и китайцы, так год и начался. Если в начале прошлого года структура рынка была давно устоявшаяся и понятная – Lada с долей чуть больше 20%, у корейцев 20-23%, а далее все остальные компании. Сейчас, если смотришь рейтинг продажи автомобилей, на машины Lada приходится больше 40%, потом Китай, Китай и Китай, где-то в конце мелькают Kia, премиальный сектор практически отсутствует, каждый месяц приходится учить новые названия китайских моделей. Это наше ближнее будущее», - отметил он.
По сообщениям СМИ, в январе этого года продажи новых легковых автомобилей в России сократились на 63,1%. За минувший месяц в стране было продано 32,5 тыс. автомобилей, что на 55,5 тысяч штук меньше, чем в январе 2022 года. По заявлению экспертов, около 80% всего российского рынка в январе сформировали российские и китайские бренды. Падение европейских, американских, корейских и японских производителей превышает 70%.
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