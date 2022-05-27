01.06.2022 состоится пресс-конференция, посвященная ситуации на рынке beauty сферы.
01.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Красота под санкциями: чем заменят заграничный силикон и какие beauty-процедуры исчезнут в России?»
После введения западных санкций против в России в СМИ появилась информация, что в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии сегодня наблюдается дефицит материалов. Например, в России не делают грудные и ягодичные импланты – их привозят из Бразилии, Китая, Южной Кореи. Отечественных аналогов пока нет, поэтому в перспективе ожидается, что дефицит усугубится. Эксперты сообщают, что импланты для операций по изменению формы ягодиц перестали завозить в Россию из-за проблем с логистикой. Что касается грудных имплантов, их ассортимент значительно сократился, а цены существенно увеличились.
Проблемы возникли не только у пластических хирургов, но и у дантистов. Представители сферы сообщили, что 90% оборудования и материалов являются импортными, а по некоторым позициям – и 100%. Стоимость лечения зубов в связи с введением санкций против России с февраля повысилась на 30%, а некоторые российские клиники увеличили свои цены вдвое.
В ходе пресс-конференции участники расскажут:
- С какими проблемами столкнулась сегодня beauty-индустрия?
- Как сильно изменился ценник на пластику и beauty-процедуры?
- Продолжают ли инвестировать в красоту россияне?
- Какие процедуры/операции могут исчезнуть с российского beauty-рынка?
- Чем заменяют зарубежные имплантаты?
- Как трансформируется российская индустрия красоты?
Участники пресс-конференции:
- Тимур Хайдаров звездный пластический хирург;
- Луиза Автандилян звездный стоматолог
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 14:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
+7 495 925-04-49
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8