01.06.2022 в 14:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция по теме: «Красота под санкциями: чем заменят заграничный силикон и какие beauty-процедуры исчезнут в России?»

После введения западных санкций против в России в СМИ появилась информация, что в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии сегодня наблюдается дефицит материалов. Например, в России не делают грудные и ягодичные импланты – их привозят из Бразилии, Китая, Южной Кореи. Отечественных аналогов пока нет, поэтому в перспективе ожидается, что дефицит усугубится. Эксперты сообщают, что импланты для операций по изменению формы ягодиц перестали завозить в Россию из-за проблем с логистикой. Что касается грудных имплантов, их ассортимент значительно сократился, а цены существенно увеличились.

Проблемы возникли не только у пластических хирургов, но и у дантистов. Представители сферы сообщили, что 90% оборудования и материалов являются импортными, а по некоторым позициям – и 100%. Стоимость лечения зубов в связи с введением санкций против России с февраля повысилась на 30%, а некоторые российские клиники увеличили свои цены вдвое.

В ходе пресс-конференции участники расскажут:

С какими проблемами столкнулась сегодня beauty-индустрия?

Как сильно изменился ценник на пластику и beauty-процедуры?

Продолжают ли инвестировать в красоту россияне?

Какие процедуры/операции могут исчезнуть с российского beauty-рынка?

Чем заменяют зарубежные имплантаты?

Как трансформируется российская индустрия красоты?

Участники пресс-конференции:

Тимур Хайдаров звездный пластический хирург;

звездный пластический хирург; Луиза Автандилян звездный стоматолог

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 14:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



