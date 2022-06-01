«Самойлова и Кардашьян»: Кто задает тренды в пластической хирургии

В свою очередь звездный стоматолог Луиза Автандилян заметила, что лидеры мнений должны больше беспокоиться о том, какую информацию транслируют в массы.

«В России тоже есть лидеры мнений. Важно, чтобы они брали ответственность за ту информацию, которую распространяют в массы. Это могут быть спортсмены, мне нравится, что в последнее время люди начали заниматься спортом и правильно питаться», - добавила она.

