Звездный пластический хирург назвал ТОП-3 операций среди знаменитостей

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН представил топ-3 самых популярных операций среди знаменитостей.

«Все звезды такие же, как мы, а мы такие же люди, как звезды. Каждая пациентка моя – звезда. У них есть те же боли, страхи и желания. Топ-3 операций на сегодняшний день – это липосакция, ринопластика (операция, направленная на коррекцию формы носа) и маммопластика (для коррекции формы груди)», - рассказал эксперт.