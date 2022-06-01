Звездный пластический хирург назвал ТОП-3 операций среди знаменитостей

Тимур Хайдаров отметил, что звездные клиенты чаще всего прибегают к липосакции и ринопластике, а также делают операции для коррекции формы груди. 

Звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН представил топ-3 самых популярных операций среди знаменитостей.

«Все звезды такие же, как мы, а мы такие же люди, как звезды. Каждая пациентка моя – звезда. У них есть те же боли, страхи и желания. Топ-3 операций на сегодняшний день – это липосакция, ринопластика (операция, направленная на коррекцию формы носа) и маммопластика (для коррекции формы груди)», - рассказал эксперт.

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А звездный стоматолог Луиза Автандилян отметила любовь звездных клиентов к винирам и брекетам.

«Очень мало российских звезд сегодня без виниров. Но на сегодняшний день, к моему большому счастью, многие звездные пациенты выбирают исправление прикуса с помощью брекетов или элайнеров, и это прекрасно. Во всем должен быть медицинский подход, мы всегда отговариваем от виниров, если видим идеальную улыбку», - добавила она.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:ОперацияВрачи
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