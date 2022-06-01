«Америка летит к нам»: Пластический хирург рассказал о спросе на услуги красоты

«Люди продолжают платить за красоту. Будет запрос – будет и предложение, поток пациентов есть. Но сократился поток иностранных пациентов, не секрет, что из других стран летят к нам. Люди, которые приезжают за медицинской услугой, возвращаются. Медицинский туризм развивался, но сейчас к нам все равно летят иностранцы неведомыми маршрутами. Та же Америка летит, Европа, но им нужно лететь через Турцию, Армению», - рассказал

Со своей стороны звездный стоматолог Луиза Автандилян отметила, что людей привлекает не только качество услуг, но и цена.

«Очень много русских живут за рубежом, они хотят для себя комфортных условий. И, конечно, цены. В России цены на медицинские услуги не такие высокие, как в Европе и Америке», - добавила Автандилян.

