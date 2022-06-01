«Америка летит к нам»: Пластический хирург рассказал о спросе на услуги красоты
Тимур Хайдаров отметил, что люди и в кризисные времена продолжают платить за красоту, спрос изменился только среди иностранных пациентов.
Спрос на бьюти услуги практически не изменился, в Россию продолжают прилетать даже иностранные пациенты, заявил звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН.
«Люди продолжают платить за красоту. Будет запрос – будет и предложение, поток пациентов есть. Но сократился поток иностранных пациентов, не секрет, что из других стран летят к нам. Люди, которые приезжают за медицинской услугой, возвращаются. Медицинский туризм развивался, но сейчас к нам все равно летят иностранцы неведомыми маршрутами. Та же Америка летит, Европа, но им нужно лететь через Турцию, Армению», - рассказал
Со своей стороны звездный стоматолог Луиза Автандилян отметила, что людей привлекает не только качество услуг, но и цена.
«Очень много русских живут за рубежом, они хотят для себя комфортных условий. И, конечно, цены. В России цены на медицинские услуги не такие высокие, как в Европе и Америке», - добавила Автандилян.
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