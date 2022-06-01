Россиянам рассказали, как не стать жертвой «опасных бьюти-препаратов»

В России на фоне ограничений может активироваться рынок несертифицированной медицинской продукции, заявила звездный стоматолог Луиза Автандилян в пресс-центре НСН.

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«Единственное, из-за чего мы можем переживать сегодня – это, чтобы на рынок не зашли препараты несертифицированные. Потому сейчас они все очень сильно активировались. Я читала про случай с пациенткой, у которой случилась серьезная аллергия из-за недействительного препарата, ненастоящего. Нужно обязательно смотреть, пообщаться со своим доктором. У меня большая просьба к пациентам, сходите в проверенное место, проверьте препараты, которые доктор хочет вам вколоть», - призвала стоматолог.

Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН обозначил основные проблемы отрасли на фоне санкций и ограничений.

