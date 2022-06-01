«Массово записываются на прием»: Стоматолог о ситуации в отрасли
Звездный стоматолог Луиза Автандилян отметила, что клиенты зря боятся остаться без брекетов, дефицита на российском рынке нет.
В России нет дефицита зубных имплантов и брекетов, заявила звездный стоматолог Луиза Автандилян в пресс-центре НСН.
«Когда-то мы заказывали импланты из Германии, из Швейцарии, сейчас немного снизился именно поток всего этого, но некритично. На сегодняшний день я могу сказать, что в нашей клинике есть все виды имплантов, и их можно купить на российском рынке. Люди начали массово записывать на приемы, чтобы вдруг не закончились брекеты. Заказывать материалы не так сложно, есть поставщики», - подчеркнула стоматолог.
После введения западных санкций против России в СМИ появилась информация, что в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии сегодня наблюдается дефицит материалов. Например, в России не делают грудные и ягодичные импланты – их привозят из Бразилии, Китая, Южной Кореи. Отечественных аналогов пока нет, поэтому в перспективе ожидается, что дефицит усугубится.
Проблемы возникли не только у пластических хирургов, но и у дантистов. Представители сферы сообщили, что 90% оборудования и материалов являются импортными, а по некоторым позициям – и 100%. Стоимость лечения зубов в связи с введением санкций против России с февраля повысилась на 30%, а некоторые российские клиники увеличили свои цены вдвое.
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