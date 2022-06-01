«Массово записываются на прием»: Стоматолог о ситуации в отрасли

После введения западных санкций против России в СМИ появилась информация, что в сфере косметологии, пластической хирургии и стоматологии сегодня наблюдается дефицит материалов. Например, в России не делают грудные и ягодичные импланты – их привозят из Бразилии, Китая, Южной Кореи. Отечественных аналогов пока нет, поэтому в перспективе ожидается, что дефицит усугубится.

Проблемы возникли не только у пластических хирургов, но и у дантистов. Представители сферы сообщили, что 90% оборудования и материалов являются импортными, а по некоторым позициям – и 100%. Стоимость лечения зубов в связи с введением санкций против России с февраля повысилась на 30%, а некоторые российские клиники увеличили свои цены вдвое.

