Звездный стоматолог рассказала, как ей удается не повышать цены

Луиза Автандилян уверена, что в сложные времена компании не должны покрывать свои расходы за счет клиентов. 

Звездный стоматолог Луиза Автандилян в пресс-центре НСН призвала коллег не повышать цены на фоне проблем с поставками материалов.

«Массово записываются на прием»: Стоматолог о ситуации в отрасли

«Стоматология – это дорогая сфера, вылечить зубы, сделать голливудскую улыбку – не каждый человек сегодня может себе это позволить. Когда мы увидели, что есть разница в цене при поставках материалов, мы просто ущемили в этом плане себя, потому что это честно по отношению к клиентам, потому что у них тоже кризис. Есть клиники, которые баснословные цены поставили», - отметила стоматолог.

Ранее звездный пластический хирург Тимур Хайдаров в пресс-центре НСН обозначил основные проблемы отрасли на фоне санкций и ограничений.

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ФОТО: pixabay.com
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