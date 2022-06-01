«Бразильские импланты»: Пластический хирург не подтвердил дефицит в отрасли

«Сфера медицины столкнулась с непредвиденными сложностями, это касается не только стоматологии и пластической хирургии, также косметологии. Потому что процентов 80 расходных материалов – это зарубежная история. Первое время была паника, что делать. Была информационная война. Непрофессионалы своего дела в поисках наживы, короткой прибыли распускают слухи, что у нас все закончилось, последние импланты, скорее бегите, скорее оплачивайте. Я знаю, что у коллег и у меня есть поток пациентов, мы работаем в штатном режиме. Цены мы не поднимали, но мы столкнулись с проблемами логистики, наши поставщики говорят, что все есть, но будет позже и дороже. Большинство медицинских препаратов, девайсов, оборудования именно американских с проблемой поступают на рынок, но поступает, это касается и имплантов, и расходников. Помимо американских есть бразильские импланты, которые долго на рынке. Пока аналогов российских нет, но импланты есть, Китай активно заходит на российский рынок», - рассказал он.

В России нет дефицита зубных имплантов и брекетов, заявила звездный стоматолог Луиза Автандилян ранее в пресс-центре НСН.

