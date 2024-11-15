18.11.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концерты зарубежных звезд в России: шансы и прогнозы».

Концертная индустрия в России в 2024 году отметилась появлением на сцене новых отечественных артистов, а также возрождением выступлений зарубежных звезд. В этом году в стране большое количество концертов провели музыканты из Южной Кореи, а о своих возможных выступлениях начали говорить, и такие артисты как Джаред Лето и 6ix9ine.

Самые громкие слухи 2024 года ходили вокруг выступлений Канье Уэста в Москве и Санкт-Петербурге. Россияне с радостью отреагировали на приезд иностранных артистов. Несостоявшиеся концерты активно обсуждались в социальных сетях, а на проведённые были полные аншлаги.

В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:

В каком состоянии сейчас находится концертная индустрия в России?

Чем выступления иностранных звёзд «привлекательны» для российской аудитории?

Какие прогнозы есть относительно выступлений иностранных звёзд в России в 2025 году?

Нашлась ли в России «замена» концертов иностранных звёзд?

Прибыльно ли иностранным артистам проводить концерты в России?

Взаимосвязано ли увеличение количества концертов отечественных исполнителей с отсутствием концертов зарубежных артистов?

Участники пресс-конференции:

Игорь Сенгер — продюсер зарубежных и российских звезд;

— продюсер зарубежных и российских звезд; Илья Бачурин — гендиректор Москонцерта;

— гендиректор Москонцерта; Игорь Сандлер — музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало в 11:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

8 903 594 54 37

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8

