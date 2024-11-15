18.11.2024 в 11:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Концерты зарубежных звезд в России: шансы и прогнозы».
Концертная индустрия в России в 2024 году отметилась появлением на сцене новых отечественных артистов, а также возрождением выступлений зарубежных звезд. В этом году в стране большое количество концертов провели музыканты из Южной Кореи, а о своих возможных выступлениях начали говорить, и такие артисты как Джаред Лето и 6ix9ine.
Самые громкие слухи 2024 года ходили вокруг выступлений Канье Уэста в Москве и Санкт-Петербурге. Россияне с радостью отреагировали на приезд иностранных артистов. Несостоявшиеся концерты активно обсуждались в социальных сетях, а на проведённые были полные аншлаги.
В ходе пресс-конференции участники ответят на следующие вопросы:
- В каком состоянии сейчас находится концертная индустрия в России?
- Чем выступления иностранных звёзд «привлекательны» для российской аудитории?
- Какие прогнозы есть относительно выступлений иностранных звёзд в России в 2025 году?
- Нашлась ли в России «замена» концертов иностранных звёзд?
- Прибыльно ли иностранным артистам проводить концерты в России?
- Взаимосвязано ли увеличение количества концертов отечественных исполнителей с отсутствием концертов зарубежных артистов?
Участники пресс-конференции:
- Игорь Сенгер — продюсер зарубежных и российских звезд;
- Илья Бачурин — гендиректор Москонцерта;
- Игорь Сандлер — музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий.
Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.
Начало в 11:00
Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:
8 903 594 54 37
Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8