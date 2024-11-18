«Вкладываются корпорации»: Продюсер Зубицкий объяснил, почему в мире «выстрелил» K-pop

В Южной Корее готовы финансировать развитие жанра K-pop, рассказал НСН Владимир Зубицкий.

Жанр K-pop, зародившийся в Южной Корее, стал популярным по всему миру, поскольку в эту музыку было вложено много денег, заявил в пресс-центре НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.

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«Это не корейская музыка. Кто-то поет на корейском языке, кто-то на английском, это популярная музыка, в основном бойз-бенды или герлз-бэнды. Корпорации вкладывают огромные деньги, и это потом становится национальным достоянием. Музыка K-pop в бюджете страны, они сделали так, чтобы это стало популярным, вкладывались огромные деньги. У нас раньше так вкладывались в девочек поющих, миллионы платились за одну песню», - заявил он.

С 2019 года на музыкальной премии MTV Video Music Awards (MTV VMA) вручают награду в номинации «Лучший k-pop». Первыми победителями категории стала группа BTS, которые выпустили совместный трек с Halsey, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба МТС Live | Наталья Шавшина
ТЕГИ:Южная КореяМузыка

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