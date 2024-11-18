«Думал, это машина»: Промоутер Зубицкий о рэпере Macan
Молодой российский рэп-исполнитель Macan сегодня уже собирает стадионы, сказал НСН Владимир Зубицкий.
Советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий заявил в пресс-центре НСН, что в России появилось множество молодых артистов, которые могут быть не знакомы промоутерам «старой школы», однако эти исполнители уже собирают тысячные залы.
«Даже промоутеры теперь другие, их огромное количество. Мы взяли в компанию молодых ребят, которые знают артистов в этой нише. Рэпер Macan (Андрей Косолапов - прим. НСН) собирает стадионы. Я в начале вообще не понял, кто это, думал – машина. Все поменялось, дефицита артистов нет. А кавказская музыка? Таких артистов сегодня огромное количество, они все ездят по России», - заявил он.
В 2021 году клип заслуженного артиста Карачаево-Черкесской Республики Султана Лагучева на песню «Горький вкус» стал самым популярным российским роликом на YouTube, его уже посмотрели 295 миллионов человек. Ранее Лагучев рассказал «Радиоточке НСН», что сразу понял потенциал песни и увидел в ней хит, однако не ожидал, что волна популярности будет столь масштабной.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru