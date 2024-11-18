«Надо было страховаться»: Зубицкий о претензиях к Линдеманну на 67 млн рублей
Организаторам, которые планируют привести в Россию зарубежного артиста, важно заранее подумать о страховке, заявил НСН Владимир Зубицкий.
Договор с зарубежным артистом должен предусматривать страховку, чтобы в случае отмены выступления организаторы концерта не потеряли деньги, сообщил в пресс-центре НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
«В нашем бизнесе мы страховали все свои концерты последние 20 лет. Самое главное – страховка от отмены. Если ты все застраховал, артист не приехал и при этом не возвращает гонорар – страховая компания все это гарантирует. В контракте с артистом всегда пункт, что мы обязаны страховать. У нас были случаи, когда артист не приезжал по болезни или иным причинам, и мы полностью получали возмещение от страховой компании. Это сложная юридическая история, но это делается, если делать все правильно», - сказал он.
Ранее Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате постановил взыскать почти 67,2 миллиона рублей с лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна за отмененный концерт в Твери. Из решения суда следует, что ООО «Прайм маркетинг» заключило с договор с исполнителем, по которому он в августе 2021 года должен был выступить на фестивале «МакЛарин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери. Выступление было полностью оплачено, но Линдеманн отменил его и не вернул деньги, напоминает «Радиоточка НСН
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