«Время перемен»: Зубицкий опроверг дефицит артистов в России

«Я считаю, что никакого дефицита не существует. Кто уехал – тот уехал, жалко, что так, у всех будет проблема вернуться. У нас достаточно артистов, главное – сейчас время для появления новых исполнителей, и это уже происходит. В молодежном сегменте многие направления музыки уже приходится изучать как учебник, там такой пласт. Есть огромное количество музыкантов и групп, которые собирают тысячные залы, и число таких артистов растет. Это время перемен, что здорово», - сообщил он.

Ранее музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер заявил «Радиоточке НСН», что в любое время важно уделять должное внимание развитию национальной культуры, вкладывая финансирование в эту сферу. По его словам, часто популярность исполнителей способна повлиять на экономику отдельного государства.

