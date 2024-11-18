«Время перемен»: Зубицкий опроверг дефицит артистов в России
На российской сцене достаточно артистов, при этом список исполнителей и новых звезд, способных собирать тысячные залы, расширяется, сказал НСН Владимир Зубицкий.
Несмотря на то, что ряд музыкантов покинули Россию, а большие зарубежные артисты не приезжают в страну с концертами, российским зрителям достаточно артистов, заявил в пресс-центре НСН советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий.
«Я считаю, что никакого дефицита не существует. Кто уехал – тот уехал, жалко, что так, у всех будет проблема вернуться. У нас достаточно артистов, главное – сейчас время для появления новых исполнителей, и это уже происходит. В молодежном сегменте многие направления музыки уже приходится изучать как учебник, там такой пласт. Есть огромное количество музыкантов и групп, которые собирают тысячные залы, и число таких артистов растет. Это время перемен, что здорово», - сообщил он.
Ранее музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер заявил «Радиоточке НСН», что в любое время важно уделять должное внимание развитию национальной культуры, вкладывая финансирование в эту сферу. По его словам, часто популярность исполнителей способна повлиять на экономику отдельного государства.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru