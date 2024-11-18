«Зрители соскучились»: Продюсеры объяснили популярность трибьютов

В свою очередь советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий подтвердил, что подобные проекты сегодня работают на широкую аудиторию.

«В свое время мы привозили сюда таких артистов, как Дэвид Гарретт. Это потрясающий скрипач классический. Он сделал программу из трибьютов, переиграл рок-н-ролл и не только. Потрясающий успех, аншлаги битком. Мы привозили его три раза. Ни единой рекламы не было, но его знают. Другой пример, есть группа 2CELLOS - это два потрясающих виолончелиста, их в свое время брал на разогрев Элтон Джон, потом они сделали свой проект. Супер, они играют только чужую музыку, но как они играют! Если в рок-н-рольном трибьюте музыканты просто перепевают, то эти люди из этого продукта делали новые произведения. Народ идет на концерты, поскольку зрители соскучились по такой классической музыке. Это семейная история для детей и взрослых», - заключил он.

Ранее лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина анонсировала в соцсетях трибьют на песни коллектива. Сборник песен в выйдет 29 ноября. В записи приняли участие в том числе Тося Чайкина, Мари Краймбрери, Анастасия Садковская, Tritia, akmal’ и другие, передает «Радиоточка НСН».

