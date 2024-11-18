Сандлер вспомнил слова Черчилля о важности культуры во время войны

Культура является лицом страны, и часто популярность исполнителей способна повлиять на экономику отдельного государства, сказал НСН музыкальный продюсер Игорь Сандлер.

В любое время важно уделять должное внимание развитию национальной культуры, вкладывая финансирование в эту сферу, заявил в пресс-центре НСН музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер.

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«Вторая мировая война идет, к Уинстону Черчиллю пришли с бюджетом, напротив пункта "культура" стоит небольшая цифра. Он спросил, почему на культуру заложено так мало и получил ответ, что идет война. Черчилль закурил свою сигару и сказал: "А за что мы воюем?". Культура – лицо любой страны. Мы знаем, что когда группа ABBA стала мегапопулярной Volvo увеличили продажи чуть ли не в 1,5 раза. Культура несет с собой и подъем экономики. Аналогично сегодня интерес к корейском музыке ведет к экономическому подъему», - рассказал он.

Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий сообщил «Радиоточке НСН», что жанр K-pop, зародившийся в Южной Корее, получил мировую популярность благодаря поддержке корпораций. По его словам, в развитие этой музыки вкладывались огромные деньги.

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ФОТО: РИА Новости
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