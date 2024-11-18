Сандлер вспомнил слова Черчилля о важности культуры во время войны

«Вторая мировая война идет, к Уинстону Черчиллю пришли с бюджетом, напротив пункта "культура" стоит небольшая цифра. Он спросил, почему на культуру заложено так мало и получил ответ, что идет война. Черчилль закурил свою сигару и сказал: "А за что мы воюем?". Культура – лицо любой страны. Мы знаем, что когда группа ABBA стала мегапопулярной Volvo увеличили продажи чуть ли не в 1,5 раза. Культура несет с собой и подъем экономики. Аналогично сегодня интерес к корейском музыке ведет к экономическому подъему», - рассказал он.

Ранее советник президента компании «Артлайф» Владимир Зубицкий сообщил «Радиоточке НСН», что жанр K-pop, зародившийся в Южной Корее, получил мировую популярность благодаря поддержке корпораций. По его словам, в развитие этой музыки вкладывались огромные деньги.

