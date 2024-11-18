Сандлер перечислил российских артистов, гастролирующих на Западе
Музыкальный продюсер Игорь Сандлер рассказал НСН, что некоторые музыканты не лишились зарубежных сцен на фоне «отмены» русской культуры.
Отдельные российские исполнители и музыканты продолжают гастролировать по США, сообщил в пресс-центре НСН музыкальный продюсер, заслуженный работник культуры России, издатель и радиоведущий Игорь Сандлер.
«Сейчас в США гастролируют наши музыканты Leonid and Friends, каждый день собирают в новых городах большие залы. Это наша русская команда, которая гастролирует в течение двух-трех лет. Пианист Никита Галактионов 6 октября выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Наши туда едут с удовольствием», - сообщил он.
Ранее сообщалось, что оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко выступит на концерте во Флориде (США) на площадке Palm Beach Opera. Ежегодный оперный гала-концерт пройдет 3 февраля 2025 года. Нетребко представит сольную программу вместе с пианистом Анхелем Родригесом, напоминает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При пожаре в больнице в Екатеринбурге пострадали два человека
- Россия в 2024 году резко нарастила ввоз яблок из-за рубежа
- Грузия в четвертый раз заняла первое место на детском «Евровидении»
- Песков: Разрешение США Киеву бить вглубь РФ означает новый виток напряженности
- Кинчев назвал «Гойду» лучшим альбомом «Алисы»
- Песков назвал неприемлемой заморозку конфликта на Украине по линии боестолкновения
- В России главной новогодней елкой выбрали дерево из подмосковной Знаменки
- В партии Пашиняна заявили, что не будут проводить досрочные парламентские выборы
- «Вкладываются корпорации»: Продюсер Зубицкий объяснил, почему в мире «выстрелил» K-pop
- Фильм «Манюня: Приключения в деревне» стал лидером кинопроката в России и СНГ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru