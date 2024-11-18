Сандлер перечислил российских артистов, гастролирующих на Западе

«Сейчас в США гастролируют наши музыканты Leonid and Friends, каждый день собирают в новых городах большие залы. Это наша русская команда, которая гастролирует в течение двух-трех лет. Пианист Никита Галактионов 6 октября выступал в Карнеги-холле в Нью-Йорке. Наши туда едут с удовольствием», - сообщил он.

Ранее сообщалось, что оперная певица, народная артистка РФ Анна Нетребко выступит на концерте во Флориде (США) на площадке Palm Beach Opera. Ежегодный оперный гала-концерт пройдет 3 февраля 2025 года. Нетребко представит сольную программу вместе с пианистом Анхелем Родригесом, напоминает «Радиоточка НСН».

