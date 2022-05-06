12.05.2022 в 15:00 в пресс-центре информационного агентства «Национальная Служба Новостей» состоится пресс-конференция на тему: «Как защищаться от клещей в новом сезоне?»

С приходом весны и потеплением, в средней полосе России наступает «сезон клещей», о чём россиян уже предупредил Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в Подмосковье обработку завершили уже в 108 из планируемых 152 парках культуры и отдыха региона, свыше 300 человек в Подмосковье обратились в больницы в этом сезоне из-за укусов клещей. По данным Роспотребнадзора, в прошлом году по стране было зарегистрировано более 430 тысяч случаев обращений по поводу присасывания клещей (в 2020 году - более 460 тысяч случаев), из них 107 тысяч случаев (24,8%) среди детей до 17 лет. Случаи заражения боррелиозом регистрировались в 63 регионах, всего - 3 тысячи. Напомним, что клещи являются переносчиками вирусного энцефалита, который, в некоторых случаях, приводит к инвалидности или, даже, смерти.

В ходе пресс-конференции участники обсудят:

Где находятся основные очаги инфекционного распространения?

Какова статистика по количеству заражённых, и каков процент тяжёлых и смертельных исходов заболевания?

Как скоро парковые территории будут обработаны и безопасны для людей?

Как защитить себя и не стать жертвой тяжёлых инфекционных заболеваний?

Как определить симптомы укуса энцефалитным клещом?

Участники пресс-конференции:

Марат Макенов, старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора;

старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора; Ольга Германт, старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора.

Пресс-конференция состоится в пресс-центре информационного агентства «Национальная служба новостей» по адресу: Москва ул. Народного Ополчения, д. 39, корп. 2.

Начало пресс-конференции в 15:00

Аккредитация журналистов осуществляется по телефонам:

+7 495 925-04-49

Также у вас есть возможность задать свой вопрос спикерам пресс-конференции, заполнив следующую форму: https://forms.gle/HXmksLPCrNBUF1hC8



