«Вкусные таблетки»: Как защитить домашних животных от клещей

«У нас во многих клещах есть такой возбудитель, который опасен для собак. Он очень тяжело переносится собаками и часто заканчивается летальным исходом. Многие собачники об этом знают, есть специальные препараты, при использовании которых клещ не может питаться кровью собаки. А таблетки очень вкусные, собаки их любят. Для кошек такой серьезной опасности нет. Коровы, козы могут болеть, сильно страдать из-за укуса», - рассказал эксперт.

Для прогулок в лесу лучше всего выбирать штаны и однотонные вещи, чтобы избежать нападения клеща, заявил Марат Макенов ранее в пресс-центре НСН.

