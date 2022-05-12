«Вкусные таблетки»: Как защитить домашних животных от клещей
Марат Макенов рассказал, что собаки особенно тяжело переносят укусы клеща, часто заболевание заканчивается летальным исходом.
Собачникам необходимо защищать домашних питомцев от клещей, для кошек укусы не так опасны, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.
«У нас во многих клещах есть такой возбудитель, который опасен для собак. Он очень тяжело переносится собаками и часто заканчивается летальным исходом. Многие собачники об этом знают, есть специальные препараты, при использовании которых клещ не может питаться кровью собаки. А таблетки очень вкусные, собаки их любят. Для кошек такой серьезной опасности нет. Коровы, козы могут болеть, сильно страдать из-за укуса», - рассказал эксперт.
Для прогулок в лесу лучше всего выбирать штаны и однотонные вещи, чтобы избежать нападения клеща, заявил Марат Макенов ранее в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,2 млн+4 065 / сут.
Умерли
377 тыс.+111 / сут.
Выздоровели
17,6 млн+6 930 / сут.
- Литва отзовёт посла в России и закроет консульство в Петербурге
- Банки и застройщики запустят гибридную льготную ипотеку с фиксированной ставкой
- Курс евро впервые с июня 2017 года опустился ниже 67 рублей
- Forbes: Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира
- Walt Disney потеряла $195 млн после ухода из России
- СМИ: доходы России от продажи нефти выросли с начала года на 50 процентов
- Байден снова споткнулся, поднимаясь по трапу самолета
- Сергей Шнуров в новом клипе прошелся по российской экономике
- «Газпром» подтвердил запрет на транзит газа через Польшу
- Директор «Ролан Гаррос» пригрозила отстранить поддерживающих Путина теннисистов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru