«Вкусные таблетки»: Как защитить домашних животных от клещей

Марат Макенов рассказал, что собаки особенно тяжело переносят укусы клеща, часто заболевание заканчивается летальным исходом. 

Собачникам необходимо защищать домашних питомцев от клещей, для кошек укусы не так опасны, заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

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«У нас во многих клещах есть такой возбудитель, который опасен для собак. Он очень тяжело переносится собаками и часто заканчивается летальным исходом. Многие собачники об этом знают, есть специальные препараты, при использовании которых клещ не может питаться кровью собаки. А таблетки очень вкусные, собаки их любят. Для кошек такой серьезной опасности нет. Коровы, козы могут болеть, сильно страдать из-за укуса», - рассказал эксперт.

Для прогулок в лесу лучше всего выбирать штаны и однотонные вещи, чтобы избежать нападения клеща, заявил Марат Макенов ранее в пресс-центре НСН.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РоспотребнадзорСобакиКлещи
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