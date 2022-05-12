В Роспотребнадзоре рассказали, когда нужно прививаться от клещевых инфекций

«Касаемо клещевых инфекций, у нас только одна инфекция, которая профилактируется вакциной – это клещевой энцефалит. А остальные инфекции лечатся антибиотиками. Для клещевого энцефалита у нас в стране разрешено четыре вакцины. Из отечественных – КлещеВак, вакцину ставят в три этапа, поэтому ее лучше планировать заранее и делать осенью. Вакцина действует три года. Вторая российская вакцина – Энцевир, также есть австрийская и немецкая варианты. При этом защита вакцины. Есть, конечно, экстренная схема вакцинации, но это не рекомендуется», - объяснил он.

При обнаружении клеща необходимо незамедлительно снять его с участка кожи, не дожидаясь похода в медпункт, заявила ранее старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт в пресс-центре НСН.

