«Не надевать юбки»: Россиянам рассказали, как избежать нападения клеща

«Здесь простые, нехитрые правила. Если вы знаете, как клещ нападает на человека, вам становится понятно, как этого избежать. Основная стратегия клещей – забраться на травинку в том месте, где более вероятно кто-нибудь пройдет, расставить лапки и ждать. Это высота не более 60 сантиметров. Они прицепятся к вам в области ног, если это взрослый человек. Если ребенок, конечно, повыше. Они могут цепляться за обувь и потом переползать вверх. Первая рекомендация – не надевать шорты и юбки, а также заправлять штаны в носки. Второй момент – осматривайтесь каждые 20 минут, клещей хорошо видно на однотонных вещах. При уходе из леса также нужно внимательно осмотреться. И уже самым тщательным образом нужно осмотреть себя дома», - рассказал Макенов.

Вакцинацию от клещевой инфекции следует проводить заблаговременно – осенью, рассказал ранее Марат Макенов в пресс-центре НСН.

