«Самый пик»: Россиян предупредили об активности клещей

Старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов отметил, что «сезон» стартовал во всех регионах России.

В России начался самый пик «сезона клещей», заявил старший научный сотрудник отдела молекулярной диагностики ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Марат Макенов в пресс-центре НСН.

Роспотребнадзор объяснил, как не стать едой для клеща

«Сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются, начинают подстерегать своих потенциальных прокормителей – домашних животных и людей в том числе. Поэтому сейчас пик, нужно быть осторожными, в каком бы регионе вы не жили в России. Сейчас то самое время, когда стоит быть внимательными на природе. В 2020 году, когда были массовые ограничения и люди не выходили или меньше выходили на природу, тогда было уменьшение числа обратившихся», - отметил он.

С приходом весны и потеплением, в средней полосе России наступает «сезон клещей», о чём россиян уже предупредил Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в Подмосковье обработку завершили уже в 108 из планируемых 152 парках культуры и отдыха региона, свыше 300 человек в Подмосковье обратились в больницы в этом сезоне из-за укусов клещей.

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