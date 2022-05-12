«Самый пик»: Россиян предупредили об активности клещей

«Сезон открыт, сезон вовсю идет, клещи активизируются, просыпаются, начинают подстерегать своих потенциальных прокормителей – домашних животных и людей в том числе. Поэтому сейчас пик, нужно быть осторожными, в каком бы регионе вы не жили в России. Сейчас то самое время, когда стоит быть внимательными на природе. В 2020 году, когда были массовые ограничения и люди не выходили или меньше выходили на природу, тогда было уменьшение числа обратившихся», - отметил он.

С приходом весны и потеплением, в средней полосе России наступает «сезон клещей», о чём россиян уже предупредил Роспотребнадзор. Несмотря на то, что в Подмосковье обработку завершили уже в 108 из планируемых 152 парках культуры и отдыха региона, свыше 300 человек в Подмосковье обратились в больницы в этом сезоне из-за укусов клещей.